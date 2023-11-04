شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا بعد نهاية اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات اليوم الأول لبطولة العالم لكمال الاجسام والتى تقام بإسبانيا فى الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري، والتى أسفرت عن التتويج بأكثر من ميدالية. وجاءت نتيجة منافسات اليوم الأول كالتالى: ميدالية فضية للبطل "عادل بسيوني" في فئة كمال الأجسام للأساتذة 55 - 59 سنة فوق 80 كيلو. مركز رابع للبطل "سعيد بحرية" في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 سنة وزن 90 كيلو. مركز رابع للبطل "أحمد طه" في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 سن وزن فوق 90 كيلو. مركز رابع للبطل "حمدي غانم" في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن فوق 90 كيلو مركز خامس للبطل "هاني معتمد" في فئة الكلاسيك فيزيك للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 70 كيلو مركز خامس للبطل "شعبان السيد" في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 80 كيلو منافسات اللياقة البدنية ميدالية ذهبية للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الذهبي. ميدالية ذهبية للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى. ميدالية فضية للبطل "حسن بدران" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى. المركز الخامس للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الذهبي. المركز السابع للبطل "أحمد جمال جيكسو" في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الذهبي. المركز التاسع للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الفضى. ميدالية برونزية للبطل "أحمد أبوجنة" في فئة تحدي اللياقة البدنية للأساتذة - المستوى الفضى.

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