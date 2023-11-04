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نتائج بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا بعد نهاية اليوم الأول

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القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات اليوم الأول لبطولة العالم لكمال الاجسام والتى تقام بإسبانيا فى الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري، والتى أسفرت عن التتويج بأكثر من ميدالية.

 

وجاءت نتيجة منافسات اليوم الأول كالتالى:

 

ميدالية فضية للبطل "عادل بسيوني" في فئة كمال الأجسام للأساتذة 55 - 59 سنة فوق 80 كيلو.

 

مركز رابع للبطل "سعيد بحرية" في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 سنة وزن 90 كيلو.

 

مركز رابع للبطل "أحمد طه" في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 سن وزن فوق 90 كيلو.

 

مركز رابع للبطل "حمدي غانم" في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن فوق 90 كيلو

 

مركز خامس للبطل "هاني معتمد" في فئة الكلاسيك فيزيك للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 70 كيلو

 

مركز خامس للبطل "شعبان السيد" في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 80 كيلو

 

منافسات اللياقة البدنية

 

ميدالية ذهبية للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الذهبي.

 

ميدالية ذهبية للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى.

 

ميدالية فضية للبطل "حسن بدران" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى.

 

المركز الخامس للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الذهبي.

 

المركز السابع للبطل "أحمد جمال جيكسو" في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الذهبي.

 

المركز التاسع للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الفضى.

 

ميدالية برونزية للبطل "أحمد أبوجنة" في فئة تحدي اللياقة البدنية للأساتذة - المستوى الفضى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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