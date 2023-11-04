شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا بعد نهاية اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت نتيجة منافسات اليوم الأول كالتالى:
ميدالية فضية للبطل "عادل بسيوني" في فئة كمال الأجسام للأساتذة 55 - 59 سنة فوق 80 كيلو.
مركز رابع للبطل "سعيد بحرية" في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 سنة وزن 90 كيلو.
مركز رابع للبطل "أحمد طه" في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 سن وزن فوق 90 كيلو.
مركز رابع للبطل "حمدي غانم" في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن فوق 90 كيلو
مركز خامس للبطل "هاني معتمد" في فئة الكلاسيك فيزيك للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 70 كيلو
مركز خامس للبطل "شعبان السيد" في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 80 كيلو
منافسات اللياقة البدنية
ميدالية ذهبية للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الذهبي.
ميدالية ذهبية للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى.
ميدالية فضية للبطل "حسن بدران" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى.
المركز الخامس للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الذهبي.
المركز السابع للبطل "أحمد جمال جيكسو" في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الذهبي.
المركز التاسع للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الفضى.
ميدالية برونزية للبطل "أحمد أبوجنة" في فئة تحدي اللياقة البدنية للأساتذة - المستوى الفضى.
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