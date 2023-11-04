شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الركبة سبب استبعاد أحمد ياسر ريان من مواجهة سيراميكا وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، استبعاد أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، من مواجهة بيراميدز التي أقيمت مساء الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.

واشتكى أحمد ياسر ريان من بعض الآلام في الركبة قبل مباراة اليوم، ليفضل أيمن الرمادى استبعاد اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة خاصة في ظل ارتباط الفريق بمواجهة قوية مع الأهلي الأربعاء القادم.

وحقق فريق سيراميكا فوزا مهما على بيراميدز بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى nile.

سجل الجزائرى أحمد القندوسى الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 21، بعدما تابع تسديدة قوية من صديق أوجولا التى تصدى لها أحمد الشناوى لتعود لأحمد القندوسى الذى يسددها لتصطدم بأحمد سامى وتغير مسارها وتدخل شباك الشناوى، وأضاف محمد شكرى الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى النقطة 7 ليتقدم إلى المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى Nile، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 13 فى المركز الأول.