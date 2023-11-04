شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. وائل رياض: اختيار محمد صلاح للمشاركة فى الأولمبياد وزيزو أفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف وائل رياض نجم النادي الأهلي السابق، ومدرب المنتخب الأولمبي، عن أسماء اللاعبين الكبار الذين سيتم اختيارهم للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

وقال شيتوس عبر برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، وهو أحد البرامج الضخمة لاكتشاف المواهب الكروية برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: محمد صلاح هو أول اختيار لنا في المنتخب الأولمبي وهيفرق معانا بشكل كبير جدا كجهاز ولاعبين ومنافسين، هيوقفلنا خمس لاعيبة على الأقل لو شارك معانا، وحاجة تتحسب لينا إننا دربنا صلاح.

وأضاف: في الشناوي وزيزو وإمام عاشور وتريزيجية ولاعبين كثر ممكن نختار من بينهم.

وتابع: إبراهيم عادل كان مستواه مفاجئ ليا في البطولة توقعت تألقه لكن ليس بهذا الشكل يجب أن نهتم به ويحترف، ولم أشعر بوجود لعنة في رقم 10 إطلاقاً لما لبسته عملت أسيستان وسجلت أهداف ولم أتعرض لإصابة.

واستطرد: الأهلي فريق كبير وذو خبرات في كأس العالم للأندية لكنك تصطدم دائما بالفريق الأوروبي وهما متفوقين في كل شئ، وأنا ومحمد شوقي فقط من مصر حصلنا على ميمالية عالمية مع الأهلي والمنتخب.

وأردف: سعدت بوجود اسم ثابت البطل في كابيتانو مصر وكنت بشجع الفريق الذي يحمل اسمه شىء مشرف.

وعن أفضل لاعب في مصر قال شيتوس: زيزو أفضل لاعب مصري وبيرسي تاو يقدم مستوى مميز مع الأهلي، وجوزيه أفضل مدرب عملت معه وشوقي غريب، وعادل إمام أفضل ممثل.

يذكر أن فريق حسن الشاذلي بقيادة عبد الستار صبري وفريق هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي.