شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها كولر يقرر إراحة الشناوى ومعلول وأكرم والشحات فى مباراة المقاولون غدا، زد يهزم الزمالك 2 / 1 ويُزيد جراحه فى الدورى، وإبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى دورى nile، وسيراميكا يُسقط بيراميدز لأول مرة فى دورى Nile بهدفى القندوسى وشكرى.

كولر يقرر إراحة الشنأوى ومعلول وأكرم والشحات فى مباراة المقأولون غداً

قرر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى إراحة أكثر من لاعب أساسى من مباراة المقاولون العرب غداً فى دورى nile واستبعد كولر كلا من: محمد الشنأوى وعلى معلول وأكرم توفيق.

صالح جمعة على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة الطلائع بالدورى

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدورى المحلي.

حقق فريق زد ألفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

سيراميكا يُسقط بيراميدز لأول مرة فى دورى Nile بهدفى القندوسى وشكرى