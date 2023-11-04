شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق هشام عبد الرسول يهزم حسن الشاذلى 4/2 ويتأهل لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي، على نظيره فريق حسن الشاذلي بقيادة عبد الستار صبري، وذلك فى برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، وهو أحد البرامج الضخمة لاكتشاف المواهب الكروية برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

بهذه النتيجة يتأهل فريق هشام عبد الرسول لنصف نهائي كابيتانو مصر.

ووجه وائل رياض نجم النادي الأهلي السابق، رسالة خاصة للاعبي برنامج كابيتانو مصر، وقال وائل رياض على هامش تواجده بالبرنامج: كابيتانو مصر يبني شخصية عامة ومكتملة واللي ليه في الكرة أو مالوش مستمتع بالبرنامج ولازم تستفيدوا منه بغض النظر عن الفوز أو الخسارة.

من ناحية أخرى، احتفل نجوم برنامج كابيتانو مصر، باليوم العالمي للتسامح.

وقالت مريهان عمرو، مقدمة البرنامج، عن أكثر شخص تتمنى أن يسامحها: بقول لأمي سامحيني مش علشان أنا مزعلاها.

فيما قال هشام حنفي: بعتذر لشقيق صديقي كنت مسافر مباراة الأهلي وصديقي قال لي خلي بالك من أخوه حازم وبعد 10 أيام توفى.

وقال عبد الستار صبري: بعتذر لخالي.. كنت في الاحتراف خالي اتصل بيا وكان عندي مباراة مع بنفيكا وطلب إنه يشوفني واتأخرت على ما رجعت ولقيته توفى.