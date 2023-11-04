أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-11-2023 .. الزمالك يخسر من زد

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها كولر يقرر إراحة الشناوى ومعلول وأكرم والشحات فى مباراة المقاولون غدا، زد يهزم الزمالك 2 / 1 ويُزيد جراحه فى الدورى، وإبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى دورى nile، وسيراميكا يُسقط بيراميدز لأول مرة فى دورى Nile بهدفى القندوسى وشكرى.

كولر يقرر إراحة الشنأوى ومعلول وأكرم والشحات فى مباراة المقاولون غداً

قرر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى إراحة أكثر من لاعب أساسى من مباراة المقأولون العرب غداً فى دورى nile واستبعد كولر كلا من محمد الشناوى وعلى معلول وأكرم توفيق.

صالح جمعة على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة الطلائع بالدورى

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدورى المحلي.

حقق فريق زد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

سيراميكا يُسقط بيراميدز لأول مرة فى دورى Nile بهدفى القندوسى وشكرى

حقق فريق سيراميكا فوزا مهما على بيراميدز بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى Nile.

كولر يفاضل بين موديست وصلاح محسن لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

يفاضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بين الثنائى أنتونى موديست وصلاح محسن لقيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته أمام المقاولون العرب غداً السبت فى الجولة السادسة من دوري nile.

خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة منتخبى الكونغو ومالى لخوض مباريات ودية فى المعسكر المقبل للمنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.