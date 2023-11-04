اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

بني ياس - خورفكان 16:45

عجمان - الوحدة 19:30

فولهام - مان يونايتد 16:30

مان سيتي - بورنموث 19:00

نيوكاسل - أرسنال 21:30

سوسييداد - 00:00

أتالانتا - إنتر ميلان 21:00

ميلان - أودينيزي 23:45

الدوري الألماني

دورتموند - ميونيخ 21:30

الدوري السعودي

النصر - الخليج 22:00

المقاولون - الأهلي 21:00

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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