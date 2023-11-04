الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس - خورفكان 16:45
عجمان - الوحدة 19:30
فولهام - مان يونايتد 16:30
مان سيتي - بورنموث 19:00
نيوكاسل - أرسنال 21:30
سوسييداد - برشلونة 00:00
أتالانتا - إنتر ميلان 21:00
ميلان - أودينيزي 23:45
الدوري الألماني
دورتموند - ميونيخ 21:30
الدوري السعودي
النصر - الخليج 22:00
المقاولون - الأهلي 21:00
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