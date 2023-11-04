الامارات | تيغالي: من الصعب الفوز على الجزيرة في ملعبه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الشارقة سيباستيان تيغالي أن تعادل «الملك» مع الجزيرة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين يعد نتيجة جيدة، مشدداً أنه من الصعب الفوز على «فخر أبوظبي» على ملعبه، ولا يعلم أو يتذكر متى آخر مرة خسر الجزيرة في عقر داره، في إشارة إلى قوة الأخير على ملعبه.

وقال تيغالي لـ«الإمارات اليوم»، عقب تعادل الشارقة مع الجزيرة 1-1، أول من أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إن «الملك» خاض اللقاء بهدف تحقيق الفوز، موضحاً: «المباراة كانت صعبة مثلما كان متوقعاً، إذ إنها أمام فريق قوي، ورغم ذلك كان هدفنا هو الفوز ولكن كما ذكرت الفوز على الجزيرة في ملعبه ليس مهمة سهلة، ولا أتذكر متى آخر مرة حقق فيها فريق الفوز عليه في أبوظبي».

وأضاف: «أرى أن النتيجة عادلة، خصوصاً أن الجزيرة كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، وترجم هذه الأفضلية بإحرازه الهدف الأول، بينما تفوق الشارقة في الشوط الثاني وأحرز هدف التعادل في الوقت القاتل».

وتابع: «الأهداف هي التي تحدد نتيجة المباراة، لذلك لا يهم من كانت له الأفضلية وفي النهاية كل فريق أحرز هدفاً واحداً وانتهى اللقاء بالتعادل، ولن يكون هناك فائدة من الحديث عن أن فريق أهدر فرصاً أكثر من الآخر، أو كان بإمكانه حسم المباراة لمصلحته».

وفي ما إذا كان الشارقة يواجه مشكلة في المباريات التي يخوضها أمام الأندية التي تنافس على اللقب، بعدما خسر على أرضه أمام كل من الوصل والعين، وكاد يخسر أمام الجزيرة لولا إحراز الشارقة هدفاً في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق الخطأ من مدافع «فخر أبوظبي» عبدالله إدريس، قال: «لا أرى أننا نواجه مشكلة أمام الفرق القوية، ولكن هذه هي طبيعة هذا النوع من المباريات، تكون لدينا فرصة لتحقيق الفوز مثلما لدينا فرصة للخسارة أو للتعادل، وقد يكون لم يحالفنا التوفيق أمام العين والوصل وهم من الأندية القوية في الدولة، بينما لدينا فرصة للتعويض وأتمنى أن نرد على خسارتنا في الدور الثاني من الدوري».

وأشار لاعب المنتخب الوطني إلى أنه لا يشعر بالقلق على موقف الشارقة من المنافسة على لقب الدوري، بعدما تعثر الفريق في ثلاث مباريات بخسارته مرتين وتعادله في مباراة وحقق الفوز في أربع مباريات، وقال: «يجب ألا نشعر بالقلق سنخوض 19 مباراة، ولعبنا سبع مباريات فقط، ومن المبكر الحديث عن أن الفريق ابتعد عن المنافسة أو حظوظه تقلصت، لأن الدوري سيشهد العديد من التغييرات والتقلبات في الجولات المقبلة، والأهم أن نركز على تصحيح الأخطاء، وأن نظهر بشكل أفضل في الفترة المقبلة».

وشدد اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً على أن الشارقة يجب أن يغلق ملف الدوري حالياً، ويصبح تركيزه بشكل أكبر على دوري أبطال آسيا، وقال: «سنخوض مباراة مهمة وقوية أمام ناساف الأوزبكي، بعد غدٍ، إذ إننا سنلعب خارج ملعبنا أمام منافس قوي، وبالتأكيد هذه المباراة في الجولة الرابعة لها تأثير كبير في تحديد حظوظنا في تجاوز دور المجموعات الذي يعد من ضمن أبرز أهدافنا الأساسية في الموسم الجاري».

وواصل حديثه: «بدأنا بشكل جيد في مرحلة الذهاب من دور المجموعات بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة، وتصدرنا لائحة ترتيب المجموعة الثانية، ولكن ذلك لا يعني شيئاً بالنسبة لنا، لأن مرحلة الإياب ستكون أكثر صعوبة، ومن المهم أن نبدأها بشكل جيد في أوزبكستان».

أما بالنسبة إلى رأيه في تجربته الجديدة بانضمامه إلى الشارقة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قال: «أرى أنها تجربة جيدة جداً، وأشعر أنني بحالة ممتازة، ولقد جئت إلى هنا من أجل أن أقدم خبراتي وأن أُشكل إضافة إلى الفريق، وحتى الآن راضٍ عن مردودي مع الشارقة، إذ أحرزت عدداً من الأهداف ومشاركاتي بشكل عام مقبولة».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يحترم ناديه السابق الوحدة وجمهوره، وقال: «لاشك أن نادي الوحدة له مكانة خاصة في قلبي بعدما لعبت في صفوفه سنوات طويلة، كما أن جمهوره له دور كبير في استمراري في دوري المحترفين طوال هذه الفترة، ولكني حالياً لاعب في الشارقة ويجب أن أقدم كل ما لدي مع الفريق وأن أساعده على تحقيق الانتصارات».

نجم الشارقة:

• الشارقة يجب أن يغلق ملف الدوري حالياً ويركز بشكل أكبر على دوري الأبطال.

• راضٍ عن مردودي مع الشارقة.. جئت إلى هنا من أجل أن أقدم خبراتي.