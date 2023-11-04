الامارات | اعتباراً من 2024.. «ويفا» يشارك في تنظيم الكرة الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ومجموعة أموري المالكة لصحيفة «ليكيب» ومجلة «فرانس فوتبول» الفرنسيتين أمس، عن توقيعهما شراكة لتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوية ابتداء من العام المقبل. وستظل مجموعة أموري ومقرها باريس مالكة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتول» سنوياً منذ عام 1956 وستستمر في الإشراف على التصويت، بينما سيتولى الاتحاد الأوروبي للعبة مسؤولية تسويق الحقوق التجارية والمساعدة في تنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

وسيتم أيضاً منح جائزتين جديدتين في عام 2024 تتعلقان بأفضل مدرب لدى الرجال والسيدات، ستُضافان إلى الجوائز الثماني الحالية (الكرة الذهبية للرجال، الكرة الذهبية للسيدات، كأس كوبا لأفضل شاب، كأس ياشين لأفضل حارس مرمى، وكأس غيرد مولر لأفضل هداف، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وجائزة سقراط لمكافأة المبادرات المجتمعية أو الخيرية للاعبين).