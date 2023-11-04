الامارات | رياضة الإمارات تحتفي بيوم العَلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت أسرة الرياضة الإماراتية، أمس، بيوم العَلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، تعبيراً عن الولاء والاعتزاز براية الوطن، والالتفاف حول عَلم الدولة وإظهار مشاعر الفخر والانتماء لرمز العزة والشموخ والتأكيد على مكتسبات ومبادئ الدولة، واستمرار المسيرة المباركة وتجديد العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

وشارك مسؤولون ورياضيون في رفع العلم بمقرات اتحادات ومؤسسات يتقدمها اللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد كرة القدم، واتحاد الجوجيتسو، ورابطة المحترفين، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إلى جانب أندية واتحادات ومؤسسات رياضية.

وتضمنت الاحتفالات فقرات عدة تعبّر عن الشعور بالفخر والانتماء للدولة، وتعكس الحرص على أن تبقى راية الوطن خفاقة.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن «يوم العلم» يجسّد عزة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة، بصفته رمزاً للسيادة وشعاراً للانتماء.

وقال سموه في بيان: «العلم يجسّد تميّز الإمارات في مسيرتها التنموية الزاخرة بالإنجازات في جميع القطاعات، فغدت نموذجاً عالمياً رائداً ومثالاً يحتذى في السلام والتعايش، تحت راية واحدة يستظل بها الجميع من مواطنين ومقيمين».

وأضاف سموه: «نجدد العهد والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، رافعين الراية عالية خفاقة، ملتفين حولها لصونها، مواصلين العمل والجد والاجتهاد لنكمل مسيرة النهضة والتنمية، حاملين طموحاتنا وآمالنا إلى أبعد مدى».

من جهته، قال الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها، وصار عنواناً للسلام والتعايش والتسامح. وأضاف في بيان: «إن هذا العلم الخفّاق أصبح منارة لنا جميعاً، لأنه يحمل قيم الشعب الإماراتي الأصيلة وتاريخه المجيد»، مضيفاً أن «مناسبة الاحتفاء بالعلم ليس يوماً فحسب، بل نهج دائم للعطاء والإبداع والعمل».

وتابع: «أسرة كرة القدم الإماراتية، وهي تحتفل بهذه المناسبة تدرك مسؤولياتها تجاه العلم، وستعمل بقوة وتضاعف الجهد من أجل أن تواكب التقدم الذي تحققه الدولة في جميع المجالات».

بدوره، قال رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي: إن «يوم العلم، يجسد روح الاتحاد الذي بات مثالاً يحتذى به في مشارق الأرض ومغاربها، حيث يجسد علم الإمارات الشامخ قيم التسامح والعدل والتعايش وكل المعاني الإنسانية السامية والنبيلة».

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب: إن «الاحتفال بيوم العلم يجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن، كما يمثل تجديداً للولاء للقيادة الرشيدة وتجسيداً لصورة مشرقة تخفق فيها أعلى المقار ومباني المؤسسات الحكومية والوطنية وفوق كل البيوت تأكيداً على الحب والولاء للقيادة الرشيدة وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات».

وقال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد الظاهري: «تشكل هذه المناسبة العظيمة فرصة لتجديد العهد والولاء للوطن والقيادة، وتعكس اعتزازنا بالانتماء لأغلى الأوطان والتمسك بالهوية وبنهج آبائنا المؤسسين الذين أرسوا دعائم نهضة الإمارات وتفوقها وريادتها على الصعيد العالمي في المجالات والميادين المختلفة».

وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس المطوع، أن «علم الإمارات هو مصدر الفخر لجميع أبناء الوطن، فمنه يستمدون إلهامهم ويواصلون مسيرتهم الحافلة في جميع المجالات، إيماناً بقيمة هذا الرمز الوطني الفريد الذي تُبذل من أجله الجهود والتضحيات في سبيل رؤيته عالياً خفاقاً على الدوام».