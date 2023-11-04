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الامارات | كاسيميرو يغيب عن صفوف مانشستر يونايتد مدة طويلة

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس، أن لاعب وسطه ومنتخب البرازيل لكرة القدم كاسيميرو سيغيب مدة طويلة «لأسابيع عدة»، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ما يزيد من متاعب مدربه الهولندي إريك تين هاغ.

وأوضح النادي في بيان أن كاسيميرو تعرض للإصابة الأربعاء الماضي في الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه نيوكاسل (صفر-3)، في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة، بعد أن غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في الدوري بعد خمس هزائم في أول 10 مباريات، وسيسافرون إلى لندن اليوم لمواجهة فولهام في المرحلة الـ11.

ويأتي غياب كاسيميرو في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، ما أثر سلباً في نتائج المان يونايتد الذي يعاني نتيجة توالي الهزائم آخرها خروجه من كأس الرابطة الإنجليزية، وبات استمرار مدربه الهولندي تين هاغ في الفترة المقبلة مثار شك كبير.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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