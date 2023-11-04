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أوسوريو: أتحمل قرار استبعاد ثلاثي الزمالك ولا أعلم مصيري

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، أنه يتحمل قرار استبعاد ثلاثي الفريق، مشيرًا أنه لا يعلم مصيره.

واستبعد الزمالك الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من قائمة مباراة زد.

وأوضح أوسوريو "موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادي، وهم لاعبين أصحاب جودة عالية، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

واختتم: "لا أعلم مستقبلي مع الفريق، لكنني أعطيت 100% من مجهودي مع الفريق في الفترة الحالية".

 فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات .

وبتلك النتيجة يتواجد نادي زد فى المركز الثالث برصيد 12، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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