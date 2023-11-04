راحة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا السبت عقب خوض مباراة زد اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وخسر الزمالك من زد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعد خسارة الزمالك أمام زد هي الثانية على التوالي بعد خسارة إنبي في الجولة الماضية.

وبتلك النتيجة يتواجد نادي زد فى المركز الثالث برصيد 12، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يلتقي الزمالك أمام نظيره بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تُنقل مواجهة الزمالك وبيراميدز عبر قناة "أون تايم سبورت"، والحاصلة على حقوق بث المسابقات المحلية المصرية خلال السنوات الماضية.