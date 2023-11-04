نجم الزمالك السابق يطالب برحيل أوسوريو والاعتماد على الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - طالب حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، برحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القلعة البيضاء والاعتماد على الناشئين في المباريات المقبلة.

وقال حمادة عبد اللطيف خلال تصريحات تليفزيونية " الزمالك لا يستحق المكسب اليوم، لا يوجد دفاع ولا هجوم ولا روح، بجانب عناد المدير الفني الذي اختار طريقة لا تناسب الفريق".

وأضاف " أوسوريو في 6 مباريات جمع 8 نقاط من أصل 18 نقطة، يجب أن تكون هناك وقفة، هو لا يصلح للزمالك ويقوم بالتأليف في كل مباراة".

وأتم تصريحاته "يجب عقاب اللاعبين غير الملتزمين والاعتماد على الناشئين، فالملتزم أهلًا و سهلًا به أم غير الملتزم فليرحل، الموسم الماضي لم نخرج بأي بطولة وهذا الموسم البداية سيئة جدًا".

وخسر الزمالك من زد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وبتلك النتيجة يتواجد نادي زد فى المركز الثالث برصيد 12، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.