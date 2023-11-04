باريس سان جيرمان يضرب مونبلييه بثلاثية في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب فريق باريس سان جيرمان ضيفه مونبلييه بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ثلاثية سان جيرمان جاءت بتوقيع كل من لي كانغ إن ووارن زائير إيمري وفيتور فيريرا.

بهذه النتيجة يحافظ باريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، ويفصله نقطتين فقط عن نيس الذي يأتي وصيفا، بينما يحتل مونبلييه المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ميلان يوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه غياب عدة عناصر عن العملاق الباريسي هم ماركو أسينسيو، لعدم تعافيه من الإصابة، بالاضافة الى اللاعبين كيمبيمبي ومينديس وكيلور نافاس ودانيلو بيريرا.

تفاصيل إصابة دانيلو بيريرا

كشف نادي باريس سان جيرمان ‎اليوم الخميس، عن تفاصيل إصابة لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا ومدة غيابه عن المشاركة مع الفريق الفرنسى.

ونشر نادي باريس بيان رسمي يوضح فيه غياب تفاصيل ومدة غياب لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا وجاء أهم ما فيه كالتالي:

بيريرا يعاني من إصابة في أوتار الركبة ، وتأكد غياب بيريرا عن مباراة مونبلييه في الدوري الفرنسي ولقاء ميلان في دوري أبطال أوروبا.