متحدث الزمالك عن إقالة أوسوريو: عصر القرارات الهاتفية انتهى

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على أنباء إقالة خوان كارلوس أوسوريو من تدريب القلعة البيضاء.

وخسر الزمالك للمرة الثانية على التوالي أمام زد بهدفين لهدف على أرضية استاد القاهرة الدولي في الدوري المصري.

وقال أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية "كل شيء سيدرس يوم الأحد المقبل بشأن مصير أوسوريو واستبعاد وفتوح والزناري ومحمد صبحي، عصر القرارات الهاتفية والقرار بشكل منفرد انتهى، الكل يسير بنظام وليس بشكل انفعالي".

وعن استبعاد ثلاثي الزمالك من مباراة زد "استبعاد فتوح والزناري وصبحي؟ يوم الأحد المقبل سيكون هناك اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك وسيتم بحث هذا الأمر وطلب تقرير مكتوب من عبد الواحد السيد عن الواقعة".

ووجه متحدث الزمالك رسالة إلى جماهير النادي :"جمهور الزمالك لديه كل الحق في الغضب والحزن على هزيمة الفريق في مباراتين متتاليتين، مجلس الإدارة عندما بدأ مهمته وجد مشاكل كثيرة لن تحل في يوم وليلة، أتمنى من الجماهير دعم مجلس الإدارة، كل اهتمامات الجمهور هي اهتمامات المجلس".