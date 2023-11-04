جروس يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - دخل المدرب السويسري كريستيان جروس دائرة المرشحين لتدريب فريق الزمالك، حال رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وتتصاعد احتمالات رحيل أوسوريو عن الزمالك بعد النتائج السلبية وخاصة الخسارة في آخر مباراتين أمام إنبي وزد.

ويطالب عدد كبير من جماهير وقدامي الزمالك برحيل أوسوريو بعد المستويات والنتائج المخيبة منذ توليه المهام التدريبية للقلعة البيضاء.

وخسر الزمالك من زد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وبتلك النتيجة يتواجد نادي زد فى المركز الثالث برصيد 12، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

يلتقي الزمالك أمام نظيره بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب القاهرة الدولي.