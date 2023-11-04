جوكوفيتش يتخطى هولجر رون ويتأهل إلى نصف نهائي دورة باريس

نجح الصربي نوفاك جوكوفيتش في الفوز على الدنماركي هولجر رون في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي دورة باريس للتنس.

وكان جوكوفيتش قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على الهولندي تالون غريكسبور المصنف الـ23، بنتيجة 4-6 و7-6 (7-2) و6-4

واستطاع نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميًا الفوز على هولجر رون المصنف السابع بمجموعتين مقابل مجموعة ليتأهل بعدها إلى دور نصف نهائي دورة باريس للماسترز.

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وحسم جوكوفيتش المجموعة الأولى لصالحة بنتيجة (7-5)، واستطاع رون حسم المجموعة الثانية لصالحة بنتيجة (6-7).

ونجح النجم الصربي في العودة بالمباراة وحسم المجموعة الثالثة لصالحة بنتيجة (4-6).

كما شهدت مباريات ربع نهائي بطولة باريس فوز اليوناني ستيفانوس تيستيباس على الروسي كارين خاشانوف.

وفاز تيستيباس على خاشانوف بواقع 6-3 و6-4، ليخوض ثاني نصف نهائي له على التوالي في البطولة الفرنسية.