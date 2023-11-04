مطالب جماهيرية بإقالة نونو سانتو بعد السقوط أمام الشباب

طالبت جماهير فريق الاتحاد السعودي بإقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وواصل فريق الاتحاد تعثرة بالخسارة اليوم أمام الشباب بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

وتصدر هاشتاج “إقالة نونو سانتو” موقع التواصل الإجتماعي “إكس”.

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وتراجع أداء فريق الاتحاد خلال الفترة الماضية، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر 5 مواجهات، حيث تعادل في ثلاثة وخسر مباراتين.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة.

وطالبت الجماهير من إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، إقالة سانتو قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل.

ويستعد الاتحاد لمواجهة القوة العراقية العراقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.