لاس بالماس يحقق انتصارًا تاريخيًا على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حقق فريق لاس بالماس المفاجأة أمام أتلتيكو مدريد، بالفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في افتتاح منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

ولعب فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره لاس بالماس، مساء الجمعة الموافق 3 نوفمبر الجاري، على ملعب “دي جران كاناريا”، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل كيريان رودريغيز، الهدف الأول لصالح لاس بالماس في الدقيقة 51، ثم أضاف بينيتو إراولا راميريز، ثاني الأهداف في شباك أتلتيكو مدريد في الدقيقة 75.

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بينما سجل هدف تقليص الفارق لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 83، عن طريق ألفارو موراتا.

وبذلك يحقق نادي لاس بالماس الفوز على حساب أتلتيكو مدريد لأول مرة منذ عام 1987.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 25 نقطة في المركز الثالث ببطولة الدوري الإسباني، بينما يرتفع رصيد لاس بالماس إلى 17 نقطة في المركز التاسع.

ودخل أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: هيرموسو، سافيتش وفيتسيل.

الوسط: مولينا، كوكي، ريكيلمي، دي بول وباريوس.

الهجوم: موراتا وجريزمان.