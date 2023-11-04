موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

تستعد الجماهير لمتابعة مباراة قوية تجمع بين فريق آرسنال ونيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق آرسنال لمصالحة جماهيره بعد وداع كأس الرابطة الإنجليزية عقب الهزيمة القاسية أمام فريق وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يلتقي آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال المتوقع ضد نيوكاسل

من المتوقع أن يدخل الجانزر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليش – بن وايت

الوسط: كاي هافيرتز- ديكلان رايس – مارتين أوديجارد

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي – جابرييل جيسوس – بوكايو ساكا.

ويحتل آرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلف توتنهام هوتسبير المتصدر برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 17 نقطة.