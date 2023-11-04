بخطأ فادح.. سخرية جماهيرية من مباراة الزمالك وزد بسبب الاهلي (شاهد)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدل واسع مع بعض السخرية بسبب خطأ في مباراة الزمالك ضد زد في الدوري، ظهر فيه الاهلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مباراة الزمالك ضد زد في بطولة الدوري الممتاز، ويظهر فيه شعار الفريقين ولكن يحمل الشريط اسم الاهلي والمصري.

وسخرت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الخطأ الذي وقعت فيه القناة بإظهار اسم الاهلي والمصري بدلًا من الزمالك وزد.

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واستضاف الزمالك نظيره زد، مساء الجمعة الموافق 3 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

وخسر الزمالك من زد بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعدما تقدم له سيف الجزيري في الدقيقة الثالثة، ولكن الصاعد الجديد للدوري عاد بريمونتادا.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي