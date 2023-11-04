فتوح يستقر على خطوته المقبلة وينهي اتفاقه مع ناديه الجديد

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد استبعاده من مواجهة زد.

وأكد الإعلامي، مهيب عبد الهادي، على أن أحمد فتوح، استقر على الرحيل عن صفوف نادي الزمالك وأنهى اتفاقه مع زد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فتوح مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ويحاول مسئولي الأبيض تجديد عقده ولكن المطالب المالية للاعب تعيق إتمام الاتفاق.

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وقال عبد الهادي في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن فتوح ظهير أيسر الزمالك، أنهى اتفاقه مع زد، وسينضم لصفوفه في الميركاتو الصيفي القادم في صفقة انتقال حر.

وأوضح أن فتوح توصل لاتفاق مع نادي زد، وذلك خلال جلسة جمعته بمسئولي النادي، وسينضم إلى الفريق الموسم المقبل في حال عدم تجديد عقده مع الزمالك.