استبعاد الشناوي ومعلول والشحات.. قرار عاجل من كولر قبل مواجهة المقاولون



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، استبعاد كل من الحارس محمد الشناوي وعلي معلول وحسين الشحات، بالإضافة إلى أكرم توفيق ومروان عطية من قائمة الفريق المستدعاة لمباراة المقاولون غدا السبت.

وجاء قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عقب الخروج من دور نصف النهائي من دوري السوبر الأفريقي أمام صن داونز بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين الذهاب والعودة.

ويلاقي الأهلي نظيره المقاولون العرب غدا السبت ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد المقاولون.