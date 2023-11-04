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"آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يشهد اليوم السبت الكثير من المباريات القوية والمليئة بالندية في والمصري، بالإضافة إلى والسعودي والألماني والفرنسي والإيطالي.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم 4 نوفمبر والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد ضد فولهام - 2.30 مساء - beIN SPORTS 1
مانشستر سيتي ضد بورنموث - 5 مساء - beIN SPORTS 1
برايتون ضد إيفرتون - 5 مساء - beIN SPORTS 2
وست هام ضد برينتفورد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
بيرنلي ضد كريستال بالاس - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
ولفرهامبتون ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 3
آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد - 7.30مساء - beIN SPORTS 1


الجونة ضد الداخلية - 4 مساء - ontime sport 2
الأهلي ضد المقاولون العرب - 7 مساء - ontime sport 1
فاركو ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ontime sport 2

الدوري الإسباني
أوساسونا ضد جيرونا - 3 مساء - beIN SPORTS 3
ريال بيتيس ضد مايوركا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3
إشبيلية ضد سيلتا فيجو - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3
ضد ريال سوسيداد - 10 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري السعودي
أيها ضد الأخدود - 5 مساء - ssc
الاتفاق ضد الرائد - 8 مساء - ssc
النصر ضد الخليج - 8 مساء - ssc

الدوري الألماني
يونيون برلين ضد فرانكفورت - 4.30 - beIN SPORTS 8
ماينز ضد لايبزيج - 4.30 مساء - beIN SPORTS 6
كولن ضد أوجسبورج - 4.30 مساء
بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فرايبورج - 4.30 مساء
بايرن ليفركوزن ضد هوفنهايم - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5
بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ - 7.30 مساء - beIN SPORTS 5


نابولي ضد ساليرنتانيا - 4 مساء - ssc
إنتر ميلان ضد أتلانتا - 7 مساء - ssc
ميلان ضد أودينيزي - 9.45 مساء -ssc

الدوري الفرنسي
لانس ضد لوريان - 6 مساء - beIN SPORTS 4
ليل ضد مارسيليا - 10 مساء - beIN SPORTS 4

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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