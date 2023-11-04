"آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يشهد اليوم السبت الكثير من المباريات القوية والمليئة بالندية في الدوري الإنجليزي والمصري، بالإضافة إلى الدوري الإسباني والسعودي والألماني والفرنسي والإيطالي.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم 4 نوفمبر والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد فولهام - 2.30 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر سيتي ضد بورنموث - 5 مساء - beIN SPORTS 1

برايتون ضد إيفرتون - 5 مساء - beIN SPORTS 2

وست هام ضد برينتفورد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

بيرنلي ضد كريستال بالاس - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

ولفرهامبتون ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 3

آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد - 7.30مساء - beIN SPORTS 1

الدوري المصري

الجونة ضد الداخلية - 4 مساء - ontime sport 2

الأهلي ضد المقاولون العرب - 7 مساء - ontime sport 1

فاركو ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ontime sport 2

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد جيرونا - 3 مساء - beIN SPORTS 3

ريال بيتيس ضد مايوركا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3

إشبيلية ضد سيلتا فيجو - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3

برشلونة ضد ريال سوسيداد - 10 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري السعودي

أيها ضد الأخدود - 5 مساء - ssc

الاتفاق ضد الرائد - 8 مساء - ssc

النصر ضد الخليج - 8 مساء - ssc

الدوري الألماني

يونيون برلين ضد فرانكفورت - 4.30 - beIN SPORTS 8

ماينز ضد لايبزيج - 4.30 مساء - beIN SPORTS 6

كولن ضد أوجسبورج - 4.30 مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فرايبورج - 4.30 مساء

بايرن ليفركوزن ضد هوفنهايم - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ - 7.30 مساء - beIN SPORTS 5

الدوري الإيطالي

نابولي ضد ساليرنتانيا - 4 مساء - ssc

إنتر ميلان ضد أتلانتا - 7 مساء - ssc

ميلان ضد أودينيزي - 9.45 مساء -ssc

الدوري الفرنسي

لانس ضد لوريان - 6 مساء - beIN SPORTS 4

ليل ضد مارسيليا - 10 مساء - beIN SPORTS 4