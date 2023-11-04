شكرا لقرائتكم خبر عن الجلاصي وبن يوسف يقتربان من المشاركة مع المصرى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكان فخر الدين بن يوسف قد تعرض لإصابة بالشد في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في عمليات الإحماء مع فريقه استعداداً لمباراة بيراميدز، وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.
بينما كان إلياس الجلاصي قد اشتكى فى وقت سابق من إجهاد فى العضلة الضامة استوجب خضوعه لفترة راحة، ليغيب عن مباراة الجولة الماضية أمام بيراميدز، قبل استئناف مشاركته في تدريبات الفريق.
ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.
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