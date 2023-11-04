شكرا لقرائتكم خبر عن الجلاصي وبن يوسف يقتربان من المشاركة مع المصرى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترب إلياس الجلاصي وفخر الدين بن يوسف، لاعبا النادي المصري، من المشاركة مع الفريق البورسعيدي أمام البنك الأهلي، بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق، عقب التعافي من الإصابة.

وكان فخر الدين بن يوسف قد تعرض لإصابة بالشد في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في عمليات الإحماء مع فريقه استعداداً لمباراة بيراميدز، وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

بينما كان إلياس الجلاصي قد اشتكى فى وقت سابق من إجهاد فى العضلة الضامة استوجب خضوعه لفترة راحة، ليغيب عن مباراة الجولة الماضية أمام بيراميدز، قبل استئناف مشاركته في تدريبات الفريق.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.