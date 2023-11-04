شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يحسم الجدل فى قرارات التحكيم بمباراتى الزمالك أمام زد وبيراميدز ضد سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي محمود ناجى ورفاقه تعرضوا لأكثر من اختبار خلال إدارتهم لمباراة الزمالك وزد التي أُجريت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ"6" من عمر دوري nile وانتهت بفوززد 2/1.

وقال عقل، في الاستوديو التحليلي بتلفزيون الخليج 365، إن اللقاء شهد أكثر من قرار فنى وإدارى، أبرزها ما يلي:

- في الدقيقة 22 مخالفة على الزمالك لصالح محمد أشرف لاعب زد، لم تحتسب كانت تستوجب قرارا فنيا وإداريا على مدافع الزمالك.

- فى الدقيقة 61 وجّه شادي حسين لاعب زد، ضربة بمرفق يده إلى وجه لاعب الزمالك كانت تستوجب بطاقة حمراء ولكن الحكم اكتفى بالإنذار، وكان يجب أن يتدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول.

- في الدقيقة 72 حدث اصطدام قوى بين مدافع الزمالك ومهاجم زد داخل منطقة الجزاء، وسقط الثنائي على الأرض، وكان يجب أن يتدخل الحكم فورا حرصا على سلامة اللاعبين لكنه تأخر في إيقاف اللعب.

- طالب الزمالك بركلتى جزاء في الدقيقتين 70 و88 من عمر المباراة، وقرر الحكم باستمرار اللعب صحيح طبقا للقانون والـVAR أكد القرار.

أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 5 مناسبات في تقدير مناسب، كما أشار المساعدان إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء.

أما مباراة بيراميدز X سيراميكا أدارها الدولي أمين عمر فى أول ظهور له فى الدوري بعد مباراة المقاولون، ونجح في السيطرة على اللقاء الذى انتهى بفوز سيراميكا 2/صفر، كما ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 11 حالات تسلل في توقيت مناسب، وتعاونا مع الحكم في إدارة المباراة.

ومباراة سموحة X الاتحاد السكندري أدارها الدولي محمود البنا، وانتهت بفوز سيد البلد 1/صفر من ركلة جزاء، واستطاع البنا ورفاقه السيطرة على اللقاء، وكان أداء التحكيم جيدا فى افتتاح منافسات الجولة الـ6 من عمر دورى nile.