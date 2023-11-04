شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عقد اجتماع يوم الأحد لحسم مصير أوسوريو واللاعبين الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن هناك اجتماع يوم الأحد المقبل بين مجلس الإدارة وعبد الواحد السيد مدير الكرة لمناقشة خروج ثلاثى الفريق من المعسكر واستبعادهم من قائمة الزمالك أمام زد.

وقال أحمد سالم فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "يوم الأحد هيكون اجتماع لمجلس الزمالك وسيتم اتخاذ قرار بشأن الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى، بناء على طلب عبد الواحد السيد مدير الكرة".

وأضاف المتحدث الرسمى للزمالك: "سيتم حسم مصير الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو سواء بالاستمرار أو الرحيل، وعصر القرارات الفردية انتهى خلاص والقرارات الجماعية شعار المرحلة المقبلة".

وتابع أحمد سالم: "الزمالك بعانى من عدة مشاكل على كل الجوانب والتى يأتى فى مقدمتها أزمة وقف القيد، ودائما سيكون هناك اجتماعات بشكل دورى لمحاولة إنهاء الأزمات".

وأوضح: "جمهور الزمالك له الحق فى الحزن والزعل من الهزيمة الثانية وفقدان 6 نقاط متتالية ولكن إحنا جايين من مشاكل كتيرة ولازم نصبر والقادم أفضل".

وخسر الزمالك من نظيره بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفارس الأبيض.

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3، وتعادل لزد مصطفى زيكو فى الدقيقة 31، وسجل هدف الفوز ديلسون كامونى فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد زد للنقطة 12، فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب دورى Nile.