شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى: موقف لاعبى الزمالك وخروجهم من المعسكر صدمنى وأوسوريو غير مقنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى الشيشينى نجم الزمالك السابق، أن موقف لاعبى الزمالك وخروجهم من المعسكر صدمنى، ولا بد من وجود قرارات قاسية من مجلس الزمالك؛ لأن هذه الموقف لم أره فى النادى.

وقال سامى الشيشينى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "موقف لاعبى الزمالك وخروجهم من المعسكر صدمنى، وخروج لاعب من المعسكر لم أره فى الزمالك من قبل، وأعتقد أن قرارات مجلس إدارة الزمالك ستكون قاسية على اللاعبين".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الزمالك لن يقف على أى لاعب ومن 1911 رحل لاعبون وظل الزمالك كما هو والزمالك أكبر من أى لاعب".

وعن مباراة زد، قال: "الزمالك كان مقنعا فى بداية اللقاء ولكن زد عاد بشكل جيد والشوط الثانى كان ممكن يطلع أكثر من هذه النتيجة، ومجدى عبد العاطى درس الزمالك جيدا وغيّر طريقته لعبه أكثر من مرة وقرأ المباراة بشكل جيد".

وأضاف: "طريقة أوسوريو وإدارته للمباريات وتغييراته الكثيرة وكل ماتش بيغير 5 أو 6 لاعبين فى التشكيل ما ينفعش، وشايفه غير مناسب للفريق، وغير مقنع للزمالك".

وخسر الزمالك من نظيره بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفارس الأبيض.

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3، وتعادل لزد مصطفى زيكو فى الدقيقة 31، وسجل هدف الفوز ديلسون كامونى فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد زد للنقطة 12، فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب دورى Nile.