شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وليد أزارو: بيراميدز استفسر والأولوية للأهلى وشريف مستحيل يلعب لغير الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مصطفى وكيل المغربى وليد أزارو لاعب عجمان الإماراتى، أن وليد أزارو يقدم مستويات مميزة فى الدورى الإماراتى، وهناك أكثر من نادٍ مهتم بالتعاقد مع المغربى فى الفترة المقبلة.

وقال سيد مصطفى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وليد أزارو عقده ينتهى مع عجمان الإماراتى فى نهاية الموسم ويحق له التوقيع مع أى نادٍ فى يناير المقبل".

وأضاف وكيل أزارو: "هناك أكثر من نادٍ تحدث مع وليد أزارو من مصر وخارج مصر، وهناك استفسارات حول أزارو ولكنها ليست رسمية من جانب بيراميدز".

وتابع: "كل شىء وارد بخصوص وليد أزارو فى الدورى المصرى، ولكن الأهلى له أولوية فى مصر".

وعن محمد شريف، قال: "محمد شريف مستحيل يلعب فى مصر غير للأهلى، ولكن الخليج متمسك به ولديه عقد لمدة موسمين وكل الكلام حاليا مجرد شائعات".

وأضاف: "لا توجد عروض رسمية لحسين الشحات من الدورى السعودى، وفى حالة وجود أى عرض سيتم التنسيق مع النادى الأهلى".