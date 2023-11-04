شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يرفض الراحة ويبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، منح لاعبيه راحة بعد الفوز على فريق بيراميدز التي أُجريت مساء الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.

ويبدأ فريق سيراميكا، اليوم السبت، الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم الأربعاء المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثانى من دورى Nile.

وحقق فريق سيراميكا فوزا مهما على بيراميدز بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى nile.

سجل الجزائرى أحمد القندوسى الهدف الأول لسيراميكا فى الدقثيقة 21 بعدما تابع تسديدة قوية من صديق أوجولا التى تصدى لها أحمد الشناوى لتعود لأحمد القندوسى الذى يسددها لتصطدم بأحمد سامى وتغير مسارها وتدخل شباك الشناوى، وأضاف محمد شكرى الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى النقطة 7 ليتقدم إلى المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى Nile، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 13 فى المركز الأول.