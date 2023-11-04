شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 4 / 11 / 2023 فى دوري Nile والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اليوم، السبت، منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile ) وتُقام اليوم مباريات الأهلي مع المقاولون العرب باستاد الجبل الأخضر فى السابعة مساءً، وبلدية المحلة مع فاركو باستاد غزل المحلة فى السابعة مساءً، فيما يستضيف الجونة نظيره الداخلية باستاد خالد بشارة فى الرابعة عصراً.

اون سبورت تنقل مباريات اليوم

وتنقل قناة اون تايم سبورت المباريات الثلاث اليوم بإقامة ستوديو تحليلي لها يناقش كافة التفاصيل والأمور الفنية الخاصة بالمباراة وكذلك الأداء التحكيمي مع وجود نخبة من أبرز الخبراء والمُحللين.

وبعيداً عن مباراة الأهلي والمقاولون العرب، تشهد المباراتان الأخريان إثارة وقوة، فـ بلدية المحلة يحتل المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، وفاز البلدية بمباراة وخسر مثلها وتعادل فى مباراتين وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.

بلدية المحلة يستضيف فاركو

ويسعى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، لمواصلة الأداء الجيد الذى يقدمه اللاعبون واستعادة سكة الانتصارات بعد الهزيمة من سموحة والتعادل مع زد والاتحاد السكندري.

أما فاركو فيُعاني هذا الموسم من سوء النتائج فهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط جمعها من 5 مباريات، فاز فى مباراة وخسر 3 وتعادل في مباراة، وسجل لاعبوه 3 أهداف وأستقبلت شباكه 6.

ويسعى فاركو لاستعادة الانتصارات بعدما حقق فوزاً ثميناً على الإسماعيلي في الجولة الرابعة، قبل أن يخسر من الجونة بهدف نظيف في الجولة الخامسة، وطالب خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو اللاعبين باستعادة العروض الجيدة والفوز على بلدية المحلة اليوم، رغم أن المباراة تُقام على ملعب الأخير.

مواجهة قوية بين الجونة والداخلية

في المباراة الثانية التي تقام فى الرابعة عصراً بين الداخلية والجونة بملعب الأخير، يبحث الفريقان عن الثلاث نقاط، فالجونة يتطلع لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات التي كان أخرها الفوز على فاركو في الجولة الخامسة من دوري nile بهدف نظيف ، فيما يسعى الداخلية لتحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي سلبياً.

ويحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة ، وفاز في مباراة وخسر مثلها وتعادل في مباراتين وسجل 4 أهداف واستقبل مثلهم.

أما الداخلية فيحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.