شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة من زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق الزمالك الهزيمة الثانية فى الدورى، بعد الخسارة من زد إف سى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3، وتعادل لزد مصطفى زيكو فى الدقيقة 31، وسجل هدف الفوز ديلسون كامونى فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد زد للنقطة 12، فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب دورى Nile.

وينتظر الزمالك مواجهة نارية عندما يلتقى بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 8 من الشهر الجارى، على استاد القاهرة الدولى.

وتلقّى بيراميدز الهزيمة الأولى فى الدورى على يد سيراميكا، بالخسارة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى Nile.

سجل الجزائرى أحمد القندوسى الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 21، بعدما تابع تسديدة قوية من صديق أوجولا التى تصدى لها أحمد الشناوى لتعود لأحمد القندوسى الذى يسددها لتصطدم بأحمد سامى وتغير مسارها وتدخل شباك الشناوى، وأضاف محمد شكرى الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى النقطة 7 ليتقدم إلى المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى Nile، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 13 فى المركز الأول.