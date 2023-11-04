جوارديولا متشائم ويشعر بصعوبة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بات أصعب كثيرا من أي وقت مضى منذ انضمامه إلى النادي قبل أكثر من 7 سنوات.

ويستهدف مدرب سيتي الفوز بلقب الدوري الرابع على التوالي هذا الموسم لكنه يواجه منافسة شرسة وخسر فريقه مرتين في أول 10 مباريات.

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري برصيد 24 نقطة متأخرا بنقطتين عن توتنهام هوتسبير المتصدر.

وقال جوارديولا قبل مواجهة ضيفه بورنموث: بات كل موسم أكثر شراسة مقارنة بالوقت الذي وصلت فيه. يوجد مدربون أفضل وفرق أفضل.

"لا تزال هناك 28 مباراة وستحدث أشياء كثيرة".

ويكن جوارديولا كل الاحترام لبورنموث الذي فاز بأول مباراة له في الدوري مطلع الأسبوع بعد أربع هزائم متتالية بفوزه على ضيفه بيرنلي 2-1.

وقال جوارديولا: أندوني "إيراولا" مدرب مذهل، يلعب بشكل هجومي وجذاب، لديهم روح جيدة ولا يتراجعون. النتيجة ضد بيرنلي تمنحهم الثقة.

كان مهاجم سيتي إيرلنج هالاند 23 عاما، أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته يوم الاثنين الماضي بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة الموسم الماضي حيث فاز سيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن النرويجي احتل المركز الثاني خلف ليونيل ميسي.

وقال جوارديولا: لقد رأيته سعيدا للغاية لكونه منافسا قريبا لميسي وكيليان مبابي وبقية اللاعبين، كانت ليلة كبيرة لمانشستر سيتي.

هالاند أمامه مسيرة طويلة حافلة وعليه أن يواصل الفوز وأن تتاح له فرصة ليقول ربما في الموسم المقبل يمكنني أن أكون هناك، لقد كان سعيدا بوجوده هناك.

وشهد "الكلاسيكر" سيطرة بافارية في الأعوام الأخيرة، حتى أن بايرن ميونيخ حسم "كلاسيكر" الفريقين في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في لندن عام 2013 في صالحه عندما فاز 2-1.

ويعود الفوز الأخير لدورتموند على بطل ألمانيا في الأعوام الـ11 الأخيرة، في الدوري الى عام 2018 عندما تغلب عليه 3-2 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".