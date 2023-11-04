طريق الاهلي في المونديال.. موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس بين جونيورز وفلومينينسي

تترقب جماهير النادي الاهلي، المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس، والتي ستجمع بين جونيورز ضد فلومينينسي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم للأندية 2023.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365” موعد مباراة بوكا جونيورز ضد فلومينينسي، في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، والتي ستقام اليوم السبت.

ويعد بطل كأس ليبرتادوريس، هو منافس النادي الاهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، في حال تخطى ربع النهائي.

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ومن المقرر أن يلعب الاهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية 2023، ضد الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي، وفي حال التأهل سيواجه بطل ليبرتادوريس.

ويشارك النادي الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية لموسم 2023، للمرة التاسعة في تاريخه، حيث يعد أكثر فريق عربي وأفريقي مشاركة.

موعد مباراة نهائي ليبرتادوريس بين جونيورز ضد فلومينينسي

ويلعب بوكا جونيورز ضد فلومينينسي، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، على ملعب ماراكانا، في نهائي كأس ليبرتادوريس.

وستنطلق أحداث المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت.

وتأهل فريق جونيورز، إلى المباراة النهائية بعد تخطي بالميراس في نصف النهائي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة اللقاء.

فيما حسم فلومينينسي، التأهل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس، بعد الفوز على إنترناسيونال، بنتيجة 4-3 مجموع المباراتين.

المشاركين في كأس العالم للأندية 2023

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، كلًا من:

الاتحاد السعودي، ممثل الدولة المضيفة للبطولة وحامل لقب الدوري المحلي.

الاهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا 2022/2023.

مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أوراوا الياباني، بطل دوري أبطال آسيا 2022.

ليون المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2023.

أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2023.

بطل كوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية.