أزارو يداعب الاهلي بعد مفاوضات بيراميدز

يبدو أن المغربي وليد أزارو، لاعب عجمان الإماراتي، ينتظر الضوء الأخضر من النادي الاهلي من أجل العودة مرة أخرى، رغم وجود مفاوضات من بيراميدز.

وأكد سيد مصطفى، وكيل المغربي وليد أزارو، على أنه يعطي الأولوية إلى النادي الاهلي، في حال عودته إلى الدوري المصري.

وقال مصطفى، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، إن وليد أزارو، مهاجم الاهلي السابق، سينتهي عقده مع ناديه في نهاية الموسم ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير.

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وأوضح أن أزارو يمتلك العديد من العروض سواء من داخل مصر أو خارجها، كما أن بيراميدز استفسر عن اللاعب ولم يدخل في مفاوضات رسمية.

وأشار وكيل وليد أزارو: “كل شىء وارد بخصوص اللاعب في الدوري المصري، ولكن الاهلي له أولوية في مصر”.

وبخصوص محمد شريف لاعب الخليج السعودي، أكد على أن اللاعب من المستحيل أن يلعب في مصر لغير الاهلي.

واختتم:”الخليج متمسك بمحمد شريف، ومرتبط بعقد لمدة موسمين وكل ما يتردد في الوقت الحالي مجرد شائعات”.