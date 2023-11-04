القنوات الناقلة لـ نهائي كوبا ليبرتادوريس بين جونيورز وفلومينينسي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس بين جونيورز ضد فلومينينسي، والمأهلة إلى منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وتترقب جماهير النادي الاهلي، مشاهدة مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس بين جونيورز وفلومينينسي، لمعرفة منافس الفريق في حال تخطيه الدور ربع النهائي.

ويلعب بوكا جونيورز ضد فلومينينسي، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، على ملعب ماراكانا، في نهائي كأس ليبرتادوريس.

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وستنطلق أحداث المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل فريق جونيورز، إلى المباراة النهائية بعد تخطي بالميراس في نصف النهائي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة اللقاء.

فيما حسم فلومينينسي، التأهل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس، بعد الفوز على إنترناسيونال، بنتيجة 4-3 مجموع المباراتين.

القنوات الناقلة لـ نهائي كوبا ليبرتادوريس

وسيتم نقل مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس بين جونيورز وفلومينينسي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تحديدًا على قناة beIN Sports 2ظ

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهمة التعليق على مباراة بوكا جونيورز ضد فلومينينسي، للمعلق العماني عامر الخوذيري.