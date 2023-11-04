الامارات | 3 لاعبات يمثلن منتخب المبارزة في مونديال البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ منتخب الإمارات للمبارزة (سلاح السابر) اليوم مشاركته في بطولة العالم للناشئين والناشئات، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.

ويترأس بعثة المنتخب علي المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، والمدرب مناد غازي، ويشارك المنتخب بثلاث لاعبات هن أصيلة الزعابي، وعفراء البلوشي، وليلى الصيعري. ويخصص اليوم الأول لمسابقات الفردي، والثاني لمسابقات الفرق. وهذه هي المشاركة الثامنة للمنتخبات الوطنية ضمن برنامج اتحاد الإمارات للمبارزة للمشاركات الخارجية في الموسم الجاري 2023 – 2024. كما يستعد منتخب الرجال (سلاح الايبيه) للمشاركة في بطولة كأس العالم، بمدينة برن السويسرية منتصف نوفمبر الجاري.