الامارات | شباب الأهلي يعود إلى «سكة الانتصارات» من بوابة كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد شباب الأهلي أمس، إلى سكة الانتصارات بعد الفوز على مضيفه كلباء 3/1، وارتقى إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الوصل المتصدر، رغم أنهما بعدد النقاط نفسه الـ17. وبعد شوط أول سلبي، تمكن «الفرسان» من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، حملت توقيع كل من عبدالسلام محمد بالخطأ في مرماه «47»، وماتيوس بضربة رأسية مميزة «50»، وعزيز غانييف بكرة رائعة من ضربة ثابتة «54»، بينما سجل لكلباء لياندرو «91»، ليظل «النمور» بسبع نقاط. وشهدت مباريات أمس، تسجيل أربعة أهداف عكسية، بواقع هدف في لقاء شباب الأهلي وكلباء، وثلاثة في لقاء فريق الإمارات مع ضيفه حتا، والذي انتهى 4-2 لـ«الإعصار»، بينما انتهت المباراة الثالثة لصالح البطائح على حساب مضيفه النصر بواقع 2-0.

وعانى كلباء غيابات مؤثرة، بجانب بعض الغيابات أيضاً لشباب الأهلي، لكن «الفرسان» فرض إيقاعه على المباراة منذ بدايتها، ونجح في اقتناص فوز مهم للغاية أعاده إلى صدارة مشتركة مع الوصل، مستغلاً خسارة العين أول من أمس، أمام الوصل.

واحتفل حتا بفوزه الأول في الموسم على حساب «الصقور»، في مباراة شهدت ثلاثة أهداف عكسية، ليصل «الإعصار» إلى النقطة الثالثة، بينما تجمدت نقاط «الصقور» عند 5. وقص حتا شريط الأهداف في الدقيقة السابعة بواسطة خالد الاصبحي بتسديدة من داخل الجزاء، ثم عزز بالهدف الثاني في الدقيقة 10 من خلال هدف عكسي، بعد أن اصطدمت الكرة في حارس فريق الإمارات، سهيل عبدالله ودخلت شباكه، وجاء الثالث لحتا بالطريقة ذاتها في الدقيقة 25 بواسطة مدافع «الصقور» فهد سبيل خلال محاولته إعادة الكرة للحارس.

ومع انطلاقة الشوط الثاني عزز حتا بالهدف الرابع بواسطة ألكسندر مركل في الدقيقة 49، لكن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدف تقليص الفارق بواسطة سالم علي بتسديدة صاروخية من خارج الجزاء في الدقيقة 59، فيما جاء الثاني لـ«الصقور» في الدقيقة 64 بواسطة لاعب حتا تميمو وو بالخطأ في مرماه.

وفي المباراة الثالثة، عاد البطائح بانتصار مُستحق أمام مضيفه النصر 2/0، وجاء هدفا البطائح عن طريق سيكو جاساما في الدقيقة «39»، وباولينهو دوس سانتوس «50»، بواقع هدف في كل شوط. ورفع البطائح رصيده إلى 11 نقطة، متقدماً للمركز السادس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد النصر عند 7 نقاط، ليتراجع للمركز التاسع.

وبتلك النتيجة تواصلت عُقدة البطائح أمام النصر، إذ لم يتمكن في ثلاث مواجهات جرت بينهما في الدوري، من الفوز عليه بعد أن استقبل خسارتين، وتعادل في واحدة. وعاد النصر إلى دوامة الشك والنتائج المخيبة، رغم تحقيقه نتيجتين مثيرتين في الجولتين الماضيتين بالفوز على العين، والتعادل مع شباب الأهلي.