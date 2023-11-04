الامارات | عجمان يطلب «الفرحة الأولى» من ضيفه الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل اليوم الوحدة ضيفاً ثقيلاً على عجمان في مباراة صعبة على الطرفين في اليوم الختامي للجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، يسعى خلالها «البرتقالي» لتحقيق الفوز الأول في الموسم، وإيقاف نزف النقاط المتواصل، بينما يريد «العنابي» البناء على نتيجة الفوز في الجولة الماضية، والاستمرار في سكة الانتصارات. وفي مباراة ثانية يأمل بني ياس تحسين الصورة الباهتة التي ظهر عليها ضد الشارقة في الأسبوع الماضي، واستقباله خسارة قاسية بخماسية نظيفة، وذلك حين يستقبل خورفكان المُنتشي من فوزه الكبير على الجزيرة في الجولة الماضية 4/2.

وعانى «البرتقالي» منذ بداية الموسم، بعد أن اكتفى بثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، ما دفع الإدارة للتعاقد مع مدرب بني ياس السابق، دانييل ايسايلا، الذي استطاع أن يجمع نقطتين فقط من التعادل مع الوصل والبطائح بنتيجة واحدة «1/1». لكن الفريق لايزال يعاني الأخطاء الدفاعية و«الأهداف العكسية»، وذلك بواقع خمسة أهداف من أصل 20 هدفاً استقبلتها شباكه. في المقابل، يسعى الوحدة بتسع نقاط لاستغلال الفوز الأخير على كلباء 2/1، والاستمرار في حصد النقاط، حتى لا يعود إلى دوامة النتائج المخيبة.

وفي لقاء بني ياس وخورفكان، يدرك «السماوي» أن أي نتيجة غير الفوز قد تضع الفريق في مأزق كبير بجدول المسابقة بعد أن تجمد رصيده عند سبع نقاط.

وعانى بني ياس عدم استقرار النتائج، فتارة يتألق كما فعل أمام الوحدة في الجولة الخامسة وفاز، وفي أخرى يقدم مستوى متواضعاً ويخسر كما حصل مع الشارقة الجولة الماضية. أما من جهة خورفكان، فقد حصل الفريق على جرعة ثقة كبيرة بعد الفوز الجولة الماضية على الجزيرة، كما أنه بات تحت قيادة فنية جديدة للمدرب المونتيغري، نيبوشا يوفوفيتش.