الامارات | طيارو «هايك آند فلاي» يحلقون في سماء جميرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، منافسات بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 40 لاعباً يمثلون 16 دولة.

وتقام منافسات البطولة على خمس جولات في دبي ورأس الخيمة والشارقة وحتا.

واحتشد العشرات من الجماهير على شاطئ الميناء السياحي في جميرا، لمشاهدة العروض التي قدمها المتسابقون سعياً لتحقيق أرقام قياسية في النسخة الثانية للبطولة، والتي تشهد أفضل الطيارين في العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية غداً في رأس الخيمة «جبل ينس»، وتقام الجولة الثالثة في رأس الخيمة بجبل جيس بعد غدٍ بينما سيكون عشاق اللعبة على موعد مع الجولة الرابعة بجبل الفاية في الشارقة في الثامن من نوفمبر، وتختتم البطولة السبت المقبل في الجولة الخامسة بمدينة حتا السياحية للمرة الأولى.

من جهته، أعرب مدير اللجنة المنظمة يوسف حسن الحمادي عن سعادته البالغة بما شهده اليوم الأول من هذا الحدث الدولي لبطولة «هايك آند فلاي» والتي تحظى وللمرة الثانية بحضور جماهيري مميز، مؤكداً أن المستوى الفني للمتسابقين سواء المحليين أو الدوليين كان مميزاً للغاية، ما لقي استحسان الجماهير التي تابعت العروض، وقال في تصريحات صحافية: «إن البطولة هذا العام ستكون مميزة للغاية». وأضاف: «الإمارات بما تمتلكه من كوادر وطنية قادرة على تنظيم أضخم البطولات، إذ إن بطولات الطيران التي تم استضافتها على مدار السنوات الماضية شهدت مشاركة غير مسبوقة نظراً لما نملكه من بنية أساسية قوية وطبيعة جغرافية مميزة في كل إمارات الدولة، وهذا النجاح يُنسب لروح الفريق الواحد التي يعمل بها اتحاد الرياضات الجوية مع شركائه المميزين، ما أسهم في زيادة رصيد النجاحات التي حققتها البطولات السابقة».