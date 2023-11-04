الامارات | الوهيبي: «كأس الإمارات» ترفع كفاءة السباحين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد السباحة عبدالله الوهيبي أن سلسلة بطولات كأس الإمارات للسباحة تدعم رؤية الاتحاد التي تهدف إلى تقديم فرص للتطوير المستمر وبناء قاعدة من السباحين بمختلف المراحل العمرية لبناء منتخبات قوية الفترة المقبلة.

وقال الوهيبي: «تأتي هذه البطولة جزءاً من سلسلة كأس السباحة، وتهدف إلى دعم رؤية الاتحاد، التي تهدف إلى تقديم فرص للتطوير المستمر ودعم مجتمع السباحة ورفع الكفاءة الفنية للسباحين، ولذلك تم تصميم هذه البطولة للسباحين الذين يتنافسون بانتظام ويحتاجون إلى كسب المزيد من الخبرة في البطولات».

وينظم اتحاد السباحة بطولة كأس الإمارات للسباحة في مجمع حمدان الرياضي يومي السبت والأحد بمشاركة 800 سباح وسباحة، من 150 جنسية يمثلون 45 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة، وتضم البطولة 200 مشارك من المواطنين يمثلون أندية الفجيرة، أبوظبي للرياضات المائية، الذيد، والحمرية.

وأضاف الوهيبي: «تندرج هذه البطولة نحو السباحة التنافسية، وتأتي بناءً على أهمية الأنشطة الرياضية البدنية ودورها في تعزيز اللياقة البدنية وتطوير القدرات العقلية، وتعكس رؤية اتحاد اللعبة، الذي يهدف إلى توفير المزيد من الفرص لتطوير السباحين».

يذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجمع حمدان الرياضي وأكاديمية أبيكس الرياضية.