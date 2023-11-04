الامارات | «الشارقة» بطلاً للناشئين في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من منافسات فئة الناشئين أمس، ضمن النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فيما حل لاعبو أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثاني، ونادي العين ثالثاً. وكانت المنافسات خاصة بفئة البنين، من حملة الأحزمة الرمادي والأخضر والأصفر والبرتقالي والأزرق والبنفسجي، ممن يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم وسط تألق كبير للاعبي الأندية والأكاديميات المحلية.

وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، ونائب رئيس الاتحاد محمد الظاهري، وعدد من المسؤولين.

وقدم لاعبو الجوجيتسو أداء قوياً ومميزاً، وسط إقبال جماهيري كبير، فيما أسهمت هتافات المشجعين في تحفيز اللاعبين وشحذ هممهم لتقديم مستويات فنية متقنة والتنافس على ذهب البطولة في عاصمة الجوجيتسو العالمية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف البطران: «تواصل البطولة ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كموطن عالمي للعبة، ونجاحها في توفير منصة نموذجية تستقطب أفضل المواهب الناشئة على مستوى العالم للتنافس على أرض أبوظبي، ولعل الأمر اللافت يكمن في مشاركة كبيرة للأكاديميات من خارج الدولة، لا سيما من دول مثل البرازيل وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والولايات المتحدة والأردن وكازاخستان وكندا والسعودية والكويت، بعضها شارك في نسخ سابقة من البطولة والبعض الآخر يشارك للمرة الأولى حرصاً منها على التواجد في الحدث الأبرز على خارطة الجوجيتسو العالمية».

ويتضمن برنامج البطولة، منافسات الناشئات اليوم، والهواة يوم 5 الجاري، والأساتذة يومي 6 و7 الجاري، ونزالات فئة المحترفين أيام 8، و9، و10 من الشهر الجاري، إضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 11 الجاري.

• تشهد البطولة العالمية اليوم إقامة منافسات الناشئات.