بعد إنهاء عقده بسبب فلسطين.. أنور الغازي: فقدان مصدر رزقي لا يعني شيئاً مقارنة بجحيم غزة



قرر نادي ماينز الألماني إنهاء تعاقده مع اللاعب الهولندي أنور الغازي، بسبب منشوراته على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا) التي تضامن خلالها مع الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ما يقارب الشهر.



وكسر الغازي الصمت الجمعة، من خلال رسالة جديدة على موقع "إكس" جاء فيها: "كن بجانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك، فقدان مصدر رزقي لا يعني شيئاً مقارنةً بالجحيم الذي يعيشه الأبرياء والضعفاء في غزة".



وختم الغازي صاحب الأصول المغربية، تغريدته بوسم جاء فيه: "أوقفوا القتل"، وذلك بعدما نشر منذ أيام رسالة أخرى بعد عودته لتدريبات ناديه، أكد خلالها أن موقفه لم يتغير مما يحدث في غزة.



وجاء في بيان النادي الألماني، قبل ساعات من تغريدة اللاعب البالغ من العمر 28 عاما: "ماينز ينهي عقده مع أنور الغازي بأثر فوري، حيث يتخذ النادي هذا الإجراء ردًا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي".

