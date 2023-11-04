7 نجوم بالكرة العربية ضحية الدفاع عن فلسطين

حدثت حالة من الجدل على مدار الأيام الماضية بسبب الدعم الذي قدمه لاعبين لـ فلسطين، بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها غزة وأسفرت عن آلالاف الشهداء.

واشتدت وتيرة الحرب بين الكيان الصهيوني وغزة، في الأيام الماضية وأسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى، ما دفع عدد من اللاعبين في أوروبا لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالأحداث الجارية.

لاعبين ضحية الدفاع عن فلسطين

1- تعرض الجزائري يوسف عطال مدافع نادي نيس، إلى الإيقاف لمدة 7 مباريات، من جانب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعد دعمه للقضية الفلسطينية.

وكان الجزائري يوسف عطال، قد نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، يدعم فيه القضية الفلسطينية، قبل أن يقوم بحذفه وتقديم اعتذاره، ولكنه خضع للتحقيق أمام المدعي العام.

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2- الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي، فسخ نادي ماينز الألماني تعاقده معه بعد دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك بعد أزمة كبيرة نشبت.

وقدم الغازي الدعم لـ فلسطين على خلفية الأحداث الجارية، ليتسبب في حالة الغضب لدى الجماهير الألمانية، ليخرج نادي ماينز ويؤكد أن اللاعب أبدى ندمه، ولكن اللاعب ذو الأصول المغربية، كذب نادية وأكد أنه لايزال يقف ضد العنف.

3- وتعرض المغربي المغربي نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، للتحقيق على خلفية قيامه بنشر منشور حول دعم فلسطين.

4- وهناك أصوات تطالب نادي يونيون برلين الألماني بضرورة فسخ التعاقد مع التونسي عيسى العيدوني، بعد دعم القضية الفلسطينية.

5- الإنجليزي حمزة تشودري من أصول بنغلاديشية، لاعب ليستر، يواجه شبح العقوبة بعد دعمه لـ فلسطين، حيث أن الاتحاد الإنجليزي لديه علم بما نشره لأنه تسبب في حالة جدل كبير، ويينتظ الآن ما إذا كان سيوقع الاتحاد أو ناديه عقوبة عليه.

6- تواجه نجمة التنس التونسية أنس جابر خطر الإيقاف، بعدما تقدم الاتحاد الإسرائيلي للتنس، بشكوى إلى الاتحاد الدولي ورابطة المحترفات، بسبب مساندتها ودعم فلسطين.

7- قام الاتحاد الدولي للسباحة بحذف صور السباح المصري عبد الرحمن سامح، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في اليونان، بسبب دعم فلسطين، حيث أنه تلقى تهديدات بالقتل أيضًا.