مدرب الفتح: "قرارات خاطئة وسوء حظ منعنا من التعادل مع الهلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الكرواتي بيليتش، المدير الفني للفتح السعودي عن الهزيمة من الهلال اليوم، مشيرا إلى أنه قدم أداء عالي رغم فقدانه 3 نجوم.

قال ببليتش خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "قدمنا أداء عالياً أمام فريق الهلال، ورغم فقدان ثلاثة نجوم، مراد باتنا وسفيان بن دبكة وتافاريس دجانيني، ورغم الخسارة فإننا راضون ونحيي لاعبينا".

أضاف: "تحدثت مع حكم المباراة بعد نهايتها وسألته عن ضربة جزاء فريق الهلال، وبرر قراره بسحب اللاعب سعيد باعطية لسالم الدوسري، يكفي أنه تقبل النقاش بكل احترام".

اختتم: "قرارات خاطئة وسوء حظ منعنا من التعادل على الأقل، وصنعنا فريقاً لديه كاريزما وقيمة فنية كبيرة، هذا لا يعني أن الفتح كان أقل من ذلك".

تلقى الفتح هزيمة من الهلال بهدف نظيف، مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية عشر.