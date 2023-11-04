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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة، فيشهد عدة لقاءات من العيار الثقيل بمختلف الدوريات حول العالم، فسنكون على موعد مع مواجهات ، والدوري الإسباني، والدوري السعودي والدوري المصري.

جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

 

مباريات اليوم في


ـ الأهلي و المقاولون العرب فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت - OnTime Sports HD 1
بلدية المحلة و فاركو فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت السعودية - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي


ـ فولهام × مانشستر يونايتد فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر ، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1
ـ مانشستر سيتي × بورنموث فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر ، السادسة بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1
ـ نيوكاسل × أرسنال فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1


مباريات اليوم في


ـ سيلتا فيغو × إشبيلية فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3
ـ ريال سوسيداد × فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر ، الحادية عشر بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1


مباريات اليوم في الدوري الألماني


هوفنهايم × باير ليفركوزن فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر ، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 5
بوروسيا دورتموند × بايرن ميونخ فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية beIN Sports HD 5


مباريات اليوم في الدوري السعودي


النصر × الخليج فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر ، التاسعة بتوقيت السعودية- SSC1 HD
الاتفاق × الرائد فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر ، التاسعة بتوقيت السعودية- SSC EXTRA 1 HD

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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