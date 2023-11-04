مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة، فيشهد عدة لقاءات من العيار الثقيل بمختلف الدوريات حول العالم، فسنكون على موعد مع مواجهات الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري السعودي والدوري المصري.

جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الدوري المصري



ـ الأهلي و المقاولون العرب فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت السعودية - OnTime Sports HD 1

بلدية المحلة و فاركو فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت السعودية - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



ـ فولهام × مانشستر يونايتد فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر ، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1

ـ مانشستر سيتي × بورنموث فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر ، السادسة بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1

ـ نيوكاسل × أرسنال فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1



مباريات اليوم في الدوري الإسباني



ـ سيلتا فيغو × إشبيلية فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3

ـ ريال سوسيداد × برشلونة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر ، الحادية عشر بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1



مباريات اليوم في الدوري الألماني



هوفنهايم × باير ليفركوزن فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر ، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند × بايرن ميونخ فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية beIN Sports HD 5



مباريات اليوم في الدوري السعودي



النصر × الخليج فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر ، التاسعة بتوقيت السعودية- SSC1 HD

الاتفاق × الرائد فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر ، التاسعة بتوقيت السعودية- SSC EXTRA 1 HD