موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المقاولون العرب مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ6 لبطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلى والمقاولون في تمام الساعة السابعة مساء بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز

وتذاع مباراة الأهلى والمقاولون العرب في الدوري المصري عبر شبكةقنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري وتبث اللقاء عبر شاشتها اون تايم سبورت 1.

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات ‏متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

وتقابل شوقي غريب مدرب المقاولون العرب مع نظيره الأهلي في 10 مباريات سابقا مع سموحة والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي والمقاولون العرب حيث فاز في مباراة مقابل 9 انتصارات للأهلي.

