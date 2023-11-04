تغييرات بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المقاولون العرب في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة أمام نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ6 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، موديست، بيرسي تاو.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد كل من اللاعبين مروان عطية وكهربا والسولية ورضا سليم وزعلوك ومحمود متولي ومعتز محمد من قائمة مباراة المقاولون العرب.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تذاع مباراة الأهلى عبر شاشة أون تايم سبورت 1.