"فتوح لم يعد".. تفاصيل خروج ثلاثي الزمالك من المعسكر ليلا وما فعله مدير الكرة



محمد اسماعيل - القاهرة - شهد معسكر الفريق الأول لنادي الزمالك أمس الخميس أزمة قبل مواجهة زد التي تقام في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل الفريق تفاصيل ماحدث، حيث عقب تناول جميع اللاعبين وجبة العشاء، وانتهاء المحاضرة من المدير الفني الكولومبي خوان أوسوريو، صعد الجميع لغرف النوم.

أوضح المصدر: "قام الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بالنزول مرة أخرى ليلا دون إذن الجهاز الفني ومعرفة أحد وتوجها إلى أحد الأماكن للسهر بها".

اضاف المصدر: "بعد منتصف الليل عاد الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري إلى المعسكر ولم يعود أحمد فتوح وظل في الخارج".

أتم المصدر تصريحاته: "حين كشف الجهاز الفني في اليوم التالي عدم وجود أحمد فتوح تم إعادة الكاميرات الخاصة بالفندق ومعرفة خروج الثلاثي وليس فتوح فقط، وتم استبعادهم مع قيام عبدالواحد السيد مدير الكرة بإعداد مذكرة بما حدث وتقديمها لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لتطبيق العقاب اللازم".